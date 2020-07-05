Американский конгрессмен усомнился в эффективности расследования утечки о "сговоре" России с талибами

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Член Комитета по разведке Палаты представителей американского конгресса Дэвин Нуньес выразил сомнение, что когда-либо удастся выяснить источники информации о не существовавшем "сговоре" России с афганскими талибами с целью убийств американских военных.

По его словам, сказанным в интервью телеканалу Fox News, в американском разведывательном сообществе "реальная проблема", поскольку расследование об утечке информации из разведывательных органов будут расследовать они сами.

Нуньес отметил, что эти сообщения о "сговоре" имеют "все те же признаки", что и связанные с "мистификацией импичмента" и "осведомителями", которые "фактически координировали свою деятельность с Демократической партией".

"Это те же самые поставщики информации, которые сначала ее доставили, раздули ее, а потом она стала распространяться. Поначалу это просто бомба. А потом, правда, через несколько дней выясняется, что разведданные даже не добрались до стола президента", - сказал он.

Законодатель подчеркнул: "Разведывательные службы были политизированы, по крайней мере, с 2016 года. Мы знаем это, потому что кампания Клинтон (Хиллари Клинтон, соперник президента Дональда Трампа от Демократической партии на выборах 2016 года - ИФ) смогла тогда провести грязную операцию, фактически наладив шпионаж за кампанией Трампа и Республиканской партией".

Газета New York Times 26 июня распространила информацию, что российская военная разведка якобы платила боевикам афганского движения "Талибан"(запрещено в РФ как террористическая организация) за убийства американских военных в Афганистане.

Трамп в связи с этим написал в Твиттере: "История о российском вознаграждении - еще одна, состряпанная фейковыми новостями, ее рассказали лишь затем, чтобы навредить мне и Республиканской партии".

"Секретный источник (этой информации - ИФ), наверное, вообще не существует, как и сама эта история. Если дискредитированная газета The New York Times обладает источником, пусть раскроет его. Еще один обман", - добавил президент.

В то же время, советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил телеканалу Fox News, что сотрудник ЦРУ, которому поручили провести брифинги для президента, решил не докладывать ему о сообщениях, касающихся "сговора" России и талибов, поскольку это были "непроверенные разведданные".