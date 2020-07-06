Два человека погибли при столкновении двух самолетов над озером в США

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Два самолета столкнулись в США над озером Кер-д'Ален в штате Айдахо, два человека погибли и шестеро числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал CNN.

Как заявил лейтенант полиции округа Кутенай Райан Хиггинс, сообщение о столкновении двух самолетов поступило днем в воскресенье. Тела двух погибших успели извлечь из воды, прежде чем самолеты затонули.

Он отметил, что остальные шесть пассажиров до сих пор числятся пропавшими без вести, среди жертв есть и дети.

Следователи пока не установили причину столкновения, пояснил Хиггинс.

По его словам, упавшие самолеты удалось обнаружить при помощи гидролокатора на глубине более 38 метров.

Как заявил телеканалу представитель Федерального управления гражданской авиации Иэн Грегор, один из самолетов, потерпевших крушение, - Cessna 206. Модель второго самолета неизвестна.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте ведут расследование столкновения.