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Житель Китая вернулся домой через два месяца после того, как семье выдали якобы его тело

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Житель Китая, о смерти которого родственникам сообщили врачи, через два месяца вернулся домой, шокировав семью.

Как выяснилось, в больнице за него приняли другого пациента, очень на него похожего.

Как сообщает Daily Mail, 43-летний мужчина страдающий от психического расстройства, ушел из дома и не вернулся. Его родственники в марте обратились в полицию, а в апреле им сообщили, что их близкий, предположительно, находится в больнице в другом городе.

Семья приехала в госпиталь, где им сказали, что у мужчины серьезные инфекционные заболевания. Как заявил дядя больного, он не мог идентифицировать своего "племянника", так как на больном была кислородная маска. Чтобы не рисковать заражением коронавирусом в период пандемии, родственникам не позволили близко подойти к пациенту.

Близкие решили забрать его домой, но не успели, так как мужчина скоропостижно скончался. Его тело семье не выдали, а сразу же кремировали в связи с мерами борьбы с COVID-19.

Родственники устроили пышные похороны, которые обошлись им в 140 тыс. юаней (чуть менее $20 тыс.). Спустя два месяца им поступил звонок из другой провинции Китая, где полиция нашла бездомного, который, вероятно, является их пропавшим родственником.

В начале июня он наконец воссоединился с семьей. Из-за своего психического расстройства он не смог объяснить, как оказался в 1500 км от дома.

В больнице заявили, что неправильно опознали пациента, потому что мужчины "очень похожи" и у пациента было удостоверение личности пропавшего. Семья требует компенсации.

Китай

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