"Коммерсантъ" сообщил об интересе ОСК к покупке верфи в Индии

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Объединенная судостроительная корпорация стала одним из претендентом на покупку обанкротившейся индийской судоверфи Reliance Naval and Engineering, пишет "Коммерсант" со ссылкой на Центр анализа стратегий и технологий (Центр АСТ), который ссылается на индийские СМИ.

В ОСК изданию подтвердили, что корпорация "получила приглашение и подтвердила свою готовность принять участие в конкурсной процедуре продажи верфи RNEL".

В ОСК регулярно рассматривают такие предложения. Корпорация определится с оценкой привлекательности конкретной сделки, когда детально изучит финансово-хозяйственную информацию о состоянии актива, а также все возможные риски, "включая технологические, политические и экономические".

Верфь RNEL была построена в порту Пипавав в 1997 году. Она входит Reliance Group Анила Амбани и является одним из крупнейших судостроительных заводов Индии. Она стала первой частной верфью, получившей разрешение на строительство военных кораблей для индийских ВМС.

Как сообщало индийское СМИ BusinessLine, верфь была выставлена на продажу в конце мая из-за финансовой несостоятельности, объем непокрытых обязательств составляет $0,6 млрд. По сведениям издания, помимо ОСК на покупку претендуют также структура AP Moller Maersk Group, которая владеет контейнерным терминалом в Пипававе и думает о его расширении.

Верфь и ОСК имеют давнюю историю сотрудничества. В 2015 году RNEL подписала с "Центром судоремонта "Звездочка"" соглашение о создании совместного предприятия по ремонту и модернизации дизель-электрических подводных лодок. Также в 2015-2016 годах RNEL рассматривался корпорацией как потенциальный партнер для строительства фрегатов 11356 для индийского флота, однако в итоге было решено строить корабли на Goa Shipyard Limited.