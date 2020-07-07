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В ДНР заявили, что участники переговоров по Донбассу договорились о разминировании

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - На переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу договорились о разминировании, заявили во вторник представители самопровозглашенной Донецкой народной республики в переговорном процессе.

"Участники переговорного процесса актуализировали и согласовали 13 локаций из предложенных 20 для проведения противоминных мероприятий, остальные 7 будут рассмотрены на следующем заседании", - говорится в заявлении представителя ДНР Алексея Никонорова по итогам переговоров во вторник.

По данным ООН, Донбасс является самым заминированным регионом в мире. Переговоры по Донбассу в минском формате проходят в режиме видеоконференций из-за угрозы распространения коронавируса.

ДНР

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