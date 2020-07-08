Главу МИД Финляндии заподозрили в злоупотреблении служебным положением

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Центральная уголовная полиция Финляндии предъявила министру иностранных дел Пекке Хаависто подозрение в двух преступлениях.

Глава МИД подозревается в злоупотреблении служебным положением и в отказе от сотрудничества со следствием, сообщил в среду портал газеты Helsingin Sanomat.

Подозрения касаются событий прошлой осени, когда министр отстранил от должности главу консульского отдела МИД Паси Туоминена и перевел его в другой отдел из-за возникших противоречий. Позже Хаависто извинился перед Туоминеном и предоставил ему возможность продолжить работу на старой должности.

В ходе следствия Хаависто отрицал все обвинения и отказывался сотрудничать с ним.

Главная прокуратура приняла решение продолжить расследование и, согласно обнародованному в среду пресс-релизу, полиция завершила следствие и передала материалы в прокуратуру.

Хаависто ранее отрицал предъявленные ему обвинения, но, по мнению полиции, его можно подозревать в злоупотреблении служебным положением.

Первопричиной конфликта стало распоряжение министра главе консульского отдела доставить детей граждан Финляндии из Сирии, из лагеря для бывших террористов. Руководитель консульского отдела отказался выполнять этот приказ, сославшись на отсутствие соответствующего решения правительства. В ответ на это Хаависто отстранил Туоминена от должности.