Венесуэльская армия сообщила о нейтрализации американского нарко-самолета

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Венесуэлы в среду проинформировали о нейтрализации самолета с американскими номерами, который использовался наркомафией и нелегально вошел в воздушное пространство страны.

"Боливарианские вооруженные силы этой ночью нейтрализовали самолет, который использовался для переброски наркотиков, и который нелегально вторгся в наше воздушное пространство", - сообщило в твиттере Стратегическое оперативное командование вооруженных сил Венесуэлы.

¡Por aquí no pasarán! Narcoaeronave de matriculas gringas fue neutralizada por la Fanb https://t.co/xs5KlJ4Z2I #Elecciones2020PorElCambio pic.twitter.com/okiqgwHnj0 — Con el Mazo Dando (@ConElMazoDando) July 8, 2020

О том, где именно и как был "нейтрализован" самолет, как и сама информация о нем, в сообщении не уточняется.