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Более 60 человек погибли в Японии из-за ливней

Более 60 человек погибли в Японии из-за ливней
Последствия наводнения в префектуре Кумамото
Фото: Reuters

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Проливные дожди, обрушившиеся на Японию, привели к гибели 62 человек, более 4,7 тыс. домов повреждены в 22 префектурах, сообщает телеканал NHK.

По данным телеканала, из-за наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, 62 человека погибли, еще один не подает признаков жизни, 17 числятся пропавшими без вести.

В свою очередь, агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями сообщило, что по состоянию на 6:30 утра (00:30 по мск) четверга от ливней пострадали 4 тыс. 711 домов.

Чиновники агентства предупредили, что число поврежденных домов может вырасти, так как ожидается усиление дождей в западной и восточной частях страны.

Последствия наводнения в Японии

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