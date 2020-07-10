Россия и США договорились о встрече по космической безопасности

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд и посол России в США Анатолий Антонов договорились о проведении встречи рабочих групп по вопросам космической безопасности в конце июля, сообщается в твиттере бюро Госдепартамента США по международной безопасности и нераспространению.

Кроме того, Форд в ходе встречи с Антоновым пригласил замглавы МИД РФ Сергея Рябкова на новый раунд переговоров по стратегической безопасности.

Предыдущий раунд состоялся в январе, напомнило бюро Госдепа.