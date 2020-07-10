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В Афинах арестовали девять человек за участие в беспорядках

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Полиция в Афинах арестовала девять человек после протестов, сопровождавшихся беспорядками, в ночь на пятницу, сообщает агентство Associated Press.

Стражи порядка также задержали еще 15 человек для допроса. В общей сложности, более 10 тыс. человек вышли на улицы столицы Греции, чтобы выразить недовольство новым законом, регулирующим проведение демонстраций в стране.

В ходе протестов в Афинах между протестующими и полицейскими произошли столкновения. Участники акций кидали бутылки с зажигательной смесью, а полиция применила слезоточивый газ. Шесть полицейских получили травмы.

Помимо Афин акции протеста прошли в десятках других городов Греции.

Накануне парламент Греции одобрил закон, касающийся правил проведения публичных мероприятий. В частности, он предполагает наделение полиции правом запрещать определенные массовые собрания из соображений безопасности.

Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис в свою очередь указал, что новые правила необходимы для того, чтобы "регулировать десятки небольших акций протестов", в результате которых центры городов регулярно оказываются перекрытыми.

Греция Афины

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