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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Китае

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - О землетрясении магнитудой 5,1 в районе города Таншаня китайской провинции Хэбэй сообщила в воскресенье сейсмологическая служба КНР.

По данным сейсмологов, первый толчок был зафиксирован в 06:38 по местному времени (01:38 мск), эпицентр находился на глубине 10 км.

За первым толчком последовали афтершоки магнитудой около 2.

На территории провинции Хэбэй в 140 км от Таншаня расположена столица КНР. Пекинское управление железных дорог в целях обеспечения безопасности движения пассажирских поездов инициировало проведение аварийно-спасательных работ, задержало пассажирские поезда, проходящие по региону, организовало комплексную проверку объектов железнодорожной техники.

В Таншане создан отряд из спасателей, работников коммунальных и дорожных служб, который оценивает обстановку. По первичным данным, жертв и разрушений нет.

В июле 1976 года в Таншане произошло мощное землетрясение магнитудой 8,2, город был полностью разрушен. По официальным данным, тогда жертвами стихийного бедствия стали около 250 тыс. человек.

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