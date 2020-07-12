На заводе энергетической компании в Китае произошел взрыв

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - По предварительным данным, два человека получили ранения и двое числятся пропавшими без вести в результате взрыва и последующего пожара в воскресенье на заводе энергетической компании "Чжоюэ" в городе Лунъян восточной китайской провинции Фуцзянь, сообщают местные СМИ со ссылками на власти.

Сообщение об инциденте поступило в городскую пожарную часть в 10:12 по местному времени (05:12 по Москве). К месту происшествия незамедлительно были направлены четыре пожарных расчета на десяти машинах.

В настоящее время борьба с огнем продолжается, в ней принимают участие восемь пожарных расчетов и 27 единиц специальной техники.

По информации СМИ, взрыв во время ремонтных работ, а затем возгорание произошли в том районе территории завода, где расположены цистерны с горючими веществами, горят несколько видов масел.

На видео, которые публикуются в соцсетях, видны большие клубы плотного дыма, который поднимается над предприятием.