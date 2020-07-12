Власти Судана разрешили иностранцам пить алкоголь и запретили женское обрезание

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Спустя почти 30 лет после прихода исламистов ко власти в Судане, в стране проведены крупномасштабные реформы, сообщает "Би-би-си".

В частности, отменили закон о вероотступничестве, а немусульманам разрешили пить алкоголь. В стране примерно 3% населения не исповедуют ислам, им теперь можно продавать и употреблять алкоголь.

Кроме того, отменены так называемое женское обрезание и публичные наказания плетьми.

По новым законам, женщинам больше не нужно разрешение родственника-мужчины, чтобы поехать за границу с детьми.

Реформы проведены после того, как от власти был отстранен теперь уже бывший президент Омар аль-Башир, позднее он был заключен в тюрьму.

Год назад в Судане начали масштабные акции протеста против президента. В итоге суданские военные отстранили аль-Башира от власти.

В августе этого года военные и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде. Главой переходного правительства стал Абдулла Хамдок, который будет руководить им на протяжении 39 месяцев.