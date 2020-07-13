Жена Джона Траволты умерла от рака

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Американская актриса Келли Престон умерла в возрасте 57 лет, сообщил ее муж Джон Траволта на своей странице в инстаграме.

Актер сообщил, что его жена два года боролась с раком груди. Он поблагодарил врачей и медсестер, которые помогали Престон. Траволта рассказал, что ближайшее время собирается провести в заботе о детях, которые только что лишились матери.

Траволта и Престон поженились в 1991 году, у них было трое детей: двое сыновей и дочь. Старший ребенок Джетт умер в 2009 году из-за приступа эпилепсии.

Престон активно снималась в кино и известна, в частности, по ролям в фильмах "Близнецы", "От заката до рассвета", "Поле битвы: Земля", "Джерри Магуайер".