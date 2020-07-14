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В Казахстане сократят командировочные и представительские расходы госорганам

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Расходы госорганов и квазигоссектора на командировки и представительские затраты будут оптимизированы при формировании республиканского бюджета Казахстана на 2021-2023 годы, заявил министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев.

"В частности, ожидается сокращение командировочных, представительских затрат, обеспечения вещевым имуществом, питанием и другое (...) оптимизация расходов местных бюджетов и так далее", - сказал Жамаубаев на заседании правительства во вторник.

Также, по его словам, будет пересмотрена эффективность институциональных займов с сокращением расходов по ним.

Кроме того правительство займется переходом на максимальную самоокупаемость отдельных субъектов квазигоссектора и разработкой реалистичных инфраструктурных планов во всех отраслях с учетом решения задачи завершения начатых проектов.

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