Объем торговли КНР с Россией в первом полугодии 2020 года упал на 5,6%

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - По опубликованным во вторник данным китайской таможенной статистики, товарооборот между КНР и Россией в первом полугодии 2020 года снизился на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $49,15 млрд.

Экспорт в Россию сократился на 6% до $20,94 млрд, импорт из России - $28,21 млрд, снизившись на 5,3%.

В июне объем китайско-российской торговли превысил $8 млрд.

При этом российский экспорт в Китай снизился по сравнению с июнем 2019 года на 20% до $4,2 млрд, импорт из Китая остался на уровне $3,98 млрд.

Как пояснил журналистам представитель министерства коммерции КНР Ли Куйвэнь, стороны следовали договоренностям, которые зафиксированы в соглашении о сотрудничестве в области здравоохранения и карантина в условиях пандемии коронавируса.

В 2019 году товарооборот между двумя странами достиг рекордных $110,75 млрд.