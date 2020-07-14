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Премьеры Белоруссии и РФ утвердили изменения в кредитное соглашение по БелАЭС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министры Белоруссии и России Роман Головченко и Михаил Мишустин подписали протокол о внесении изменений в белорусско-российское межправительственное соглашение о кредите на строительстве БелАЭС, сообщил глава белорусского правительства.

"Подписаны три документа в сфере энергетики. Два документа из трех касаются изменений в межправительственное соглашение о строительстве Белорусской атомной электростанции. Третий документ регулирует условия поставки российских энергоносителей в Беларусь", - сказал Головченко во вторник после встречи с Мишустиным в Москве.

Видеокомментарий Головченко распространила пресс-служба белорусского правительства.

Он отметил, что эти документы "очень выгодны для нашей страны". "Только по строительству атомной станции республика получила экономию, которая исчисляется сотнями миллионов долларов", - подчеркнул премьер.

Головченко также заявил, что "договоренность об этом была принципиально достигнута руководителями государств". "Но заняла достаточно продолжительное время практическая отработка вопросов, чтобы полностью соблюсти свои интересы", - сказал он.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола, которым вносятся изменения в межправительственное белорусско-российское соглашение о кредите на строительство БелАЭС. Соответствующий указ №263 президента был опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Кроме того, указом №264 президент одобрил внесение изменений в межправсоглашение с РФ о строительстве АЭС на территории республики.

Как сообщалось, 26 июня после телефонного разговора Головченко и Мишустина пресс-служба белорусского Совмина проинформировала о достижении на межгосударственном уровне всех решений для изменения условий госкредита РФ на строительство БелАЭС.

Ранее, 22 июня правительство РФ одобрило проект протокола о внесении изменений в соглашение между правительствами двух стран от 2011 года о предоставлении Белоруссии государственного экспортного кредита для строительства АЭС.

В апреле источник "Интерфакса", знакомый с проектом протокола о внесении изменений в межправсоглашение двух стран, сообщал, что Россия согласилась реструктурировать кредит на строительство БелАЭС. Документ предполагает продление периода использования кредита на 2 года – до конца 2022 года, замену действующей "смешанной" процентной ставки по кредиту на фиксированную в размере 3,3% годовых, а также перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года.

Межправительственное соглашение о предоставлении Минску государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции, предусматривающее выделение до $10 млрд, было подписано 25 ноября 2011 года. Средства предоставлены для финансирования 90% стоимости работ по генконтракту на строительство АЭС. Еще 10% оплачивает белорусская сторона.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Минэнерго республики сообщало, что планируется обеспечить ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в течение 2020 года, второго - в 2021 года. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

Белоруссия РФ Роман Головченко Михаил Мишустин

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