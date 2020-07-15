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Губернатор Окинавы предложил изолировать базы США из-за коронавируса

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Обе базы Корпуса морской пехоты США на Окинаве - "Футэмма" и "Кэмп-Хансен" - следует изолировать из-за увеличения числа случаев коронавируса, заявил губернатор этой японской префектуры Денни Тамаки.

"Честно говоря, я сомневаюсь в том, чтобы сейчас предпринимаются адекватные меры против распространения вируса", - сказал он телеканалу CNN.

Однако, по словам губернатора, на его предложение ввести карантин на этих базах пока не ответил ни министр обороны Японии Таро Коно, ни временно исполняющий обязанности посла США в Токио Джозеф Янг.

Также губернатор высказался против перевода американского военного персонала из США на Окинаву.

CNN напоминает, что ранее на базе "Кэмп-Хансен" выявили еще 36 случаев инфицирования коронавирусом. Таким образом, с 1 июля на американских базах в Японии зафиксировало 136 случаев заражения, причем почти все случаи приходятся на префектуру Окинава.

Между тем, согласно данным портала Worldometers, в Японии за время пандемии зарегистрировано 22 220 случаев заражения коронавирусом. 982 человека скончалось, 18 828 выздоровели.

Япония Окинава США

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