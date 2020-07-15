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США запустили ракету с четырьмя секретными разведывательными спутниками

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Minotaur-4 в среду стартовала на орбиту с четырьмя секретными спутниками в интересах Национального управления военно-космической разведки США (NRO), сообщили в NASA.

Запуск ракеты был осуществлен Космическими силами вооруженных сил Соединенных Штатов с космодрома NASA Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния, в 09:46 по времени Восточного побережья США (16:46 по Москве).

"Запуск миссии NROL-129 предназначен для выполнения задач Национального управления военно-космической разведки по предоставлению разведывательных данных высокопоставленным политикам США, разведывательному сообществу и министерству обороны", - говорится в сообщении управления.

О целях, орбите, размере и других характеристиках секретных американских спутников в рамках миссии NROL-129 не сообщается. Запуск будет первым, проводимым под управлением сформированных в 2019 году Космических сил США с космодрома Уоллопс.

Четырехступенчатая ракета-носитель Minotaur-4 разработана корпорацией Northrop Grumman на базе выведенной из эксплуатации межконтинентальной баллистической ракеты Peacekeeper ("Пискипер"). Она способна доставлять на низкую околоземную орбиту высотой 185 км полезную нагрузку массой до 1725 кг.

Minotaur-4 NASA США NROL-129

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