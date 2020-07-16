Семь человек погибли при крушении военного самолета в Турции

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Семь сотрудников службы безопасности Турции погибли в результате крушения разведывательного самолета, сообщило агентство "Анадолу" со ссылками на министерство внутренних дел страны.

"Нам сообщили, что мы потеряли семь героев, двое из них - пилоты", - заявил журналистам министр внутренних дел Сулейман Сойлу.

Самолет с понедельника выполнял разведывательные полеты в провинциях Ван и Хаккари, сообщил он. По словам Сойлу, в последний раз пилоты выходили на связь с центром управления полетами в среду вечером. Примерно через десять минут после этого самолет пропал с радаров.