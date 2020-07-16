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Вучич и Хоти встретились очно в Брюсселе при посредничестве ЕС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Авдулла Хоти встретились лично, возобновив прерванный 20 месяцев назад диалог высокого уровня Белград - Приштина.

Встреча состоялась в четверг в Брюсселе при посредничестве главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и спецпредставителя ЕС по региону Мирослава Лайчака.

"Я рад, что сегодня после первоначального обмена позициями оба лидера согласились продолжать интенсивную работу на уровне экспертов уже на следующей неделе. Решено, что следующая встреча высокого уровня состоится в Брюсселе в начале сентября", - заявил Лайчак по итогам дискуссии.

Он сообщил, что во время этой первой личной встречи Вучич и Хоти сосредоточились на двух элементах: проблеме пропавших без вести и перемещенных лиц и экономическом сотрудничестве.

В свою очередь, Боррель, открывая встречу, призывал обе стороны "подойти к переговорам в духе компромисса и прагматизма и с учетом европейского будущего для жителей Косово и Сербии".

Формально, это вторая встреча двух лидеров за неделю. В воскресенье в том же составе состоялась видеоконференция, на которой стороны согласовали повестку дня очной встречи.

Неделю назад они участвовали в видеоконференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Сербия Косово ЕС

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