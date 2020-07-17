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Американские ученые призвали Трампа не возобновлять испытания ядерного оружия

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Десятки ведущих американских ученых призвали президента США Дональда Трампа не возобновлять испытания ядерного оружия.

"Испытания ядерного оружия могут увеличить риск новой гонки ядерного вооружения, а также непреднамеренной или преднамеренной ядерной войны", - говорится в письме примерно 70 ученых, направленном американскому лидеру по случаю 75-й годовщины со дня первого в мире испытания технологии ядерного оружия в штате Нью-Мексико "Тринити".

"В соответствии с устоявшейся традицией выступления ученых против ядерного оружия из-за его вредоносного влияния как на человечество, так и на планету, мы просим власти США воздержаться от планов по проведению ядерных испытаний", - отмечается в письме.

Среди десятков ученых, подписавших послание Трампу, было около 10 нобелевских лауреатов.

Они также указали, что возобновление ядерных испытаний США "даст зеленый свет" другим странам, например, КНДР, Индии и Пакистану, для активизации работ в этой сфере.

В конце мая издание The Washington Post сообщало, что администрация президента США обсуждает возможность проведения испытания ядерного оружия в качестве предостерегающего сигнала России и Китаю.

16 июля 1945 года в штате Нью-Мексико прошло первое в мире испытание технологии ядерного оружия под кодовым названием "Тринити".

США Дональд Трамп

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