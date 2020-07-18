Иран отправил самописец со сбитого украинского лайнера во Францию для расшифровки

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Иран накануне переправил самописец со сбитого в январе этого года украинского самолета во Францию с целью получить информацию с устройства, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Помощник главы МИД Ирана Мохсен Бахарванд сообщил, что "черный ящик" был отправлен в Париж в сопровождении представителей иранских судебных властей и гражданской авиации.

Он добавил, что расшифровка данных с самописца пройдет в Париже в понедельник.

Агентство ранее поясняло, что иранские эксперты не смогли получить необходимое специальное оборудование для самостоятельной расшифровки записей из-за действующих американских санкций.

Ранее французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что технические работы по расшифровке записей с черного ящика начнутся 20 июля.

Крушение украинского самолета в Иране

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными, когда они готовились к возможной контратаке после обстрела баз с американскими военными в Ираке, предпринятого в ответ на убийство США 3 января иранского генерала Касема Сулеймани.