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Итальянская полиция нашла кокаин, спрятанный в кофейных зернах

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Полиция Милана обнаружила наркотики в грузе колумбийского кофе.

Как сообщается на странице полиции в фейсбуке, злоумышленники вскрыли около 500 кофейных зерен, заполнили их кокаином и склеили коричневой липкой лентой. Всего таким образом они пытались ввезти в посылке около 150 гр наркотика.

В сообщении отмечается, что груз вызвал подозрения полиции из-за имени получателя: "Сантино Д'Антонио" - это главарь мафии из голливудского боевика с Киану Ривзом "Джон Уик 2".

Полицейские проследили посылку до места назначения - магазина табака во Флоренции - и арестовали на месте 50-летнего получателя.

Похожий случай произошел в 2019 году, когда итальянская полиция нашла 644 кг кокаина в мешках кофе из Гондураса. В том случае наркотик был просто спрятан в мешки, а не замаскирован в зернах.

Италия

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