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Захватившие российских моряков пираты пока не выдвигали требований

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Пираты, захватившие в Гвинейском заливе моряков, в том числе россиян, из экипажа танкера Curacao Trader, пока не выдвинули никаких требований, сообщает МИД РФ.

"В нападении участвовали восемь вооруженных пиратов. Каких-либо требований ими пока не выдвигалось. 19 июля танкер прибыл на якорную стоянку недалеко от порта Котону (Бенин)", - говорится в ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос СМИ, текст которого опубликован на сайте ведомства.

Отмечается, что нападение произошло 17 июля в Гвинейском заливе в 210 морских милях от побережья Бенина в нейтральных водах. Бандиты взяли в заложники 13 человек из 19 членов экипажа, в их числе - семь россиян. Оператором танкера является греческая компания Alison Management Corp, порт приписки - город Монровия (Либерия).

"Посольства России в Абудже и Котону находятся в постоянном контакте с компетентными нигерийскими и бенинскими структурами, а также представителями компании-судовладельца. Принимаются все возможные меры по установлению местонахождения похищенных российских граждан и их освобождению", - добавила Захарова.

Гвинейский залив Бенин Россия

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