Антиправительственные протесты начались в Софии и других городах Болгарии

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Тысячи людей требуют отставки болгарского правительства у здания Народного собрания (парламента) страны в Софии, сообщает в понедельник Болгарское национальное радио.

Протестующие недовольны экономической политикой кабинета министров, в частности, мерами контроля за бизнесом. К акции протеста присоединились и люди, требующие изменений в закон об азартных играх.

В районе акции усилено присутствие сил правопорядка, затруднено движение автотранспорта.

Менее многочисленные антиправительственные акции протеста проходят в понедельник и в других городах Болгарии - Благоевграде, где собравшиеся также требуют отставки главного прокурора, Бургасе, Варне, Велико Тырново, Добриче, Пазарджике, Смоляне, Старой Загоре и Ямболе.