США выделят Украине $38 млн на кибербезопасность

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - США поддержат развитие кибербезопасности в Украине и выделит $38 млн международной технической помощи. Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Больше года активной работы - десятки сложных переговоров, согласования совместной концепции и планов – и на днях, наконец, проект окончательно зарегистрирован в Кабмине. Минцифры определено бенефициаром проекта, и я гарантирую, что каждый цент международной поддержки будет потрачен с максимальной эффективностью и результатом для страны. И мы будем публично отчитываться о ходе и расходах проекта", - написал вице-премьер на своей странице в фейсбуке в среду.

Он подчеркнул, что привлечение экспертизы и опыта США очень важно для Украины.

"Противостояние стран уже давно перешло в киберпространство, и мы постоянно чувствуем негативную киберактивность северного соседа, поэтому должны достойно противостоять такой агрессии", - заявил Федоров.

Он отметил, что такой большой проект является очередным сигналом доверия к результатам и планам Минцифры.

"По всем кибервопросам мы планируем активно работать с бизнесом и привлекать лучшую международную и украинскую экспертизу. Попутно благодарю правительство США и фонд USAID за поддержку реформ в Украине", - написал Федоров.

Министр цифровой трансформации напомнил, что на Украине стартовала активная фаза реформы кибербезопасности. В частности, изменено руководство Госспецсвязи и началось развитие эффективного и современного государственного Киберцентра.

"Мы стремимся обеспечить централизацию и защиту государственной ИТ-инфраструктуры и реестров. Должны уйти в небытие КСЗИ (бесполезная бумажка на пять лет) и другие стандарты безопасности 90-х, взамен должны появиться современные модели построения и постоянной поддержки безопасности ИТ-систем", - отметил Федоров. По его мнению, новый проект в сотрудничестве с США поддержит все эти задачи.