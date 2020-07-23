Tesla неожиданно завершила с прибылью 4-й квартал подряд

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей и солнечных панелей Tesla Inc. (SPB: TSLA) в апреле-июне неожиданно получил прибыль по итогам четвертого квартала подряд, а выручка превзошла ожидания экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам второго квартала составила $104 млн, или 50 центов в расчете на акцию, по сравнению с убытком в $408 млн, или $2,31 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Прибыль без учета разовых доходов и расходов равнялась $2,18 на акцию против убытка в $1,12 на акцию.

Выручка сократилась на 5% - до $6,04 млрд против $6,4 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированный убыток на уровне 2 цента на акцию при выручке в $5,15 млрд.

Прогресс Tesla в первом полугодии подготовил компанию к успешной второй половине 2020 года, говорится в сообщении для инвесторов, размещенном на ее сайте. "Объем производства на существующих предприятиях продолжает улучшаться для удовлетворения растущего спроса, и мы наращиваем мощности", - отмечается также в нем.

Tesla не дала прогноза на текущий год, заявив, что по-прежнему сложно делать предположения о возможных перебоях в работе и изменении потребительских настроений во втором полугодии. Тем не менее, компания подтвердила, что ее целью остается продажа более 500 тыс. автомобилей в 2020 году.

По мнению ряда аналитиков, хорошие показатели Tesla за второй квартал увеличивают вероятность включения ее акций в расчет фондового индекса Standard & Poor's 500, сообщает MarketWatch.

В начале июля Tesla сообщала, что во втором квартале выпустила 82,272 тыс. электромобилей, а поставки составили 90,650 тыс.

Котировки акций компании подскочили на дополнительных торгах в среду более чем на 5% после опубликования отчетности. Капитализация Tesla с начала текущего года взлетела на 280%. Для сравнения, S&P 500 за этот период вырос всего на 1%, а Dow Jones Industrial Average снизился примерно на 6%.