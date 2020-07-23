Отель "Днепр" на Крещатике купили "айтишники" для киберспортивных ивентов

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Знаменитый отель "Днепр" на Крещатике купил основатель украинской мультигейминговой киберспортивной организации Natus Vincere (NAVI), основатель игровой платформы DreamTeam Александр Кохановский. Он сообщил об этом в фейсбуке.

"Победу в аукционе за гостиницу "Днепр" одержали не русские олигархи, а украинские айтишники", - заявил он, комментируя заявление депутата Верховной рады Андрея Холодова. Тот предположил, что аукцион мог выиграть российский бизнесмен Олег Бойко. 15 июля Фонд государственного имущества продал на торгах 100% госпакета акций "Днепра" за 1,1 млрд гривен.

Кохановский пообещал превратить "Днепр" "в первый в мире отель, полностью подготовленный для киберспортивных ивентов". В нем будут рестораны, бары, SPA-зоны и фитнес-центры, а также тренировочные зоны для геймеров, киберспортивная сцена, специальные номера для профессиональных игроков и players' lounge.

В интервью интернет-изданию "АИН" Коханевский назвал себя идейным вдохновителем и управляющим партнером этой сделки. ООО "Смартлентд", как один из партнеров проекта, будет отвечать за управление объектами недвижимости.

По его словам, инициативная команда проекта уже начала переговоры с ведущим зарубежным архитектурным бюро по вопросам реконструкции отеля: "Касательно стоимости и сроков - постараемся справиться за полтора-два года и вложим порядка $20 миллионов".

"Наш проект поддержали украинские инвесторы и серийные предприниматели. Также мы частично привлекаем заемные средства. Тут главный принцип - полная прозрачность происхождения средств, доверие партнеров и открытость для регулятора. Так что на сегодняшний день сомнений в том, что сделка будет закрыта, у меня нет", - отметил он.

Коханевский заверил, что среди инвесторов проекта нет никого, кто имел бы отношение к России, а также что проект не имеет никакого отношения к онлайн-казино или букмекерству.

В соответствии с условиями аукциона гостиница сохранит слово "Днепр" (Dnipro) в названии и категорию не ниже "четырех звезд", а номерной фонд не может сократиться с нынешних 186 ниже 100. Инвестор также обязался сохранить персонал и обеспечить для него достойные условия работы.

Alexander Kokhanovskyy, the founder of NaVi team, has bought an entire hotel in Kyiv to make it an esports center: https://t.co/S56d1QgVs8 — Ivan Titov (@ivanye_official) July 23, 2020

Торги по продаже "Днепра" президент Владимир Зеленский приветствовал как старт "большой приватизации". По его словам, цена сделки почти в 14 раз превысила начальную оценку актива. Новому владельцу "Днепра" он пожелал оправдания инвестиции и прибыли.

Во время "Майдана" 2014 года в "Днепре" базировались националисты. После уличной перестрелки в конце марта МВД вынудило их выселиться, оставив оружие. Националисты перебрались на одну из загородных баз.