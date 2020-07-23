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Киев обвинил Россию в "разрушении основ европейской безопасности"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны Украины Андрей Таран обвинил Россию в "разрушении основ европейской безопасности" и "создании угроз миру и стабильности на континенте". Этим вызовам должно быть уделено значительно большее внимание со стороны ОБСЕ, считает он.

"Российская агрессия против Украины остается главной проблемой нашей национальной и региональной безопасности. На востоке Украины наши оборонительные силы продолжают нести боевые потери, страдает гражданское население и продолжается упадок экономики региона", - заявил в четверг Таран во время итогового онлайн-заседания Форума безопасности и сотрудничества ОБСЕ под председательством Украины. Министра цитирует украинское оборонное ведомство.

Глава Минобороны отметил, что ситуация с безопасностью на востоке страны, вблизи украинских границ и в Азово-Черноморском регионе характеризуется "беспрецедентной милитаризацией, оккупацией суверенных территорий Украины и Грузии, препятствием свободе судоходства со стороны России".

Таран выразил убеждение, что единственным способом остановить такие действия РФ является восстановление полного контроля украинского правительства над всем участком международно признанной границы на востоке Украины. Он также отметил необходимость более широкой вовлеченности ОБСЕ в решение проблемы Крыма.

"Санкции, связанные с Крымом, должны действовать пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом", - подчеркнул министр. Он призвал участников Форума к откровенной дискуссии с целью поиска "твердого и сплоченного ответа на угрозу фундаментальным принципам Организации", без которых невозможно восстановить мир и безопасность в Европе.

Андрей Таран Минобороны Украины Украина Европа ОБСЕ Крым

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