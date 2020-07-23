Российского посла вызвали в МИД Эстонии из-за исторических вопросов

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что поручил вызвать в МИД российского посла Александра Петрова и выразить ему протест. Поводом стали заявления дипмиссии о том, что Эстония добровольно присоединилась к СССР.

По словам министра, посольство не раз это отмечало публично и называло присоединение Эстонии легитимным.

"Без сомнений, это было не так. Подобные публичные заявления никоим образом не идут на пользу двусторонним отношениям. Исходя из этого, я дал сегодня распоряжение вызвать посла России и выразить соответствующий протест", - заявил Рейнсалу.

Министр напомнил, что с аналогичным заявлением ранее выступал и российский МИД и отмечал, что "Латвия, Литва и Эстония вступили в состав СССР на двусторонней основе".

"Я отвергаю это заявление в полном объеме. Оно не отвечает историческим фактам и не отражает действовавших тогда принципов международного права и нынешнего международного права", - подчеркнул глава МИД Эстонии.

Правящие круги прибалтийских стран пытаются навязать тенденциозную оценку событий, связанных с их включением в состав #СССР. Российская позиция базируется на объективном учете реалий того времени, выверенных оценках событий с опорой на документы и факты➡️https://t.co/2kl6UPybYX pic.twitter.com/mJ3B98AKj3 — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) July 22, 2020

Российский МИД 22 июля заявил, что "правящими кругами прибалтийских стран не прекращаются попытки навязать тенденциозную оценку событий, связанных с включением Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР 80 лет назад".

В комментарии министерства отмечается, что "в условиях реальной угрозы использования Прибалтики как плацдарма фашистской Германии для нападения на СССР Москва в июне 1940 году была вынуждена осуществить ввод в Латвию, Литву и Эстонию дополнительных войск (к уже размещенным там контингентам по двусторонним пактам о взаимопомощи 1939 г.)".

"Этот шаг, предпринятый с одобрения руководства прибалтийских государств, сам по себе не означал перехода суверенитета над их территорией к Советскому Союзу и был легитимен. Последующее вхождение Прибалтики в состав СССР также не было односторонним и произошло по взаимному согласию", - говорится в сообщении.

На Смоленской площади считают, что "тиражируемые прибалтийскими правящими элитами утверждения об "оккупации" Латвии, Литвы и Эстонии Советским Союзом в 1940 году противоречат общепринятому в тот период определению этого правового термина", и что "между СССР и прибалтийскими государствами не было состояния войны, обращения со стороны Москвы не содержали угрозы объявления войны".

"Взятая на вооружение официальным Вильнюсом, Ригой и Таллином "оккупационная доктрина" является чисто политическим проектом, нацеленным на выдвижение различного рода претензий к Российской Федерации и фальсификации истории того времени", - заключили в МИД.

Госсекретарь США Майк Помпео, главы МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, Латвии Эдгарс Ринкевич и Литвы Линас Линкевичус в совместном заявлении осудили "попытки России переписать историю" и подтвердили прочные союзнические отношения.

"Мы непоколебимо стоим против всех попыток России переписать историю с целью оправдать оккупацию стран Балтии и аннексию Советским союзом в 1940 году. Декларация Уэллеса свидетельствует, что уже в 1940 году свободный мир видел действия Советского союза такими, какими они были: незаконной силовой аннексией", - говорится в заявлении, приуроченном 80-летию декларации Уэллеса, сообщил МИД Эстонии.

Декларация Уэллеса является дипломатическим документом, подписанном заместителем госсекретаря США Самнером Уэллесом 23 июля 1940 года, после ввода советских войск и провозглашения советских республик в составе СССР. В нем осуждается аннексия Прибалтики Советским союзом. Действие декларации продолжалось до 1991 года, распада Советского союза и восстановления независимости Эстонии, Латвии и Литвы.