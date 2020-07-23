Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:15Заразились
на 23.07В России 795 038+5 848В мире 15 230 561+283 133

Российского посла вызвали в МИД Эстонии из-за исторических вопросов

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что поручил вызвать в МИД российского посла Александра Петрова и выразить ему протест. Поводом стали заявления дипмиссии о том, что Эстония добровольно присоединилась к СССР.

По словам министра, посольство не раз это отмечало публично и называло присоединение Эстонии легитимным.

"Без сомнений, это было не так. Подобные публичные заявления никоим образом не идут на пользу двусторонним отношениям. Исходя из этого, я дал сегодня распоряжение вызвать посла России и выразить соответствующий протест", - заявил Рейнсалу.

Министр напомнил, что с аналогичным заявлением ранее выступал и российский МИД и отмечал, что "Латвия, Литва и Эстония вступили в состав СССР на двусторонней основе".

"Я отвергаю это заявление в полном объеме. Оно не отвечает историческим фактам и не отражает действовавших тогда принципов международного права и нынешнего международного права", - подчеркнул глава МИД Эстонии.

Российский МИД 22 июля заявил, что "правящими кругами прибалтийских стран не прекращаются попытки навязать тенденциозную оценку событий, связанных с включением Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР 80 лет назад".

В комментарии министерства отмечается, что "в условиях реальной угрозы использования Прибалтики как плацдарма фашистской Германии для нападения на СССР Москва в июне 1940 году была вынуждена осуществить ввод в Латвию, Литву и Эстонию дополнительных войск (к уже размещенным там контингентам по двусторонним пактам о взаимопомощи 1939 г.)".

"Этот шаг, предпринятый с одобрения руководства прибалтийских государств, сам по себе не означал перехода суверенитета над их территорией к Советскому Союзу и был легитимен. Последующее вхождение Прибалтики в состав СССР также не было односторонним и произошло по взаимному согласию", - говорится в сообщении.

На Смоленской площади считают, что "тиражируемые прибалтийскими правящими элитами утверждения об "оккупации" Латвии, Литвы и Эстонии Советским Союзом в 1940 году противоречат общепринятому в тот период определению этого правового термина", и что "между СССР и прибалтийскими государствами не было состояния войны, обращения со стороны Москвы не содержали угрозы объявления войны".

"Взятая на вооружение официальным Вильнюсом, Ригой и Таллином "оккупационная доктрина" является чисто политическим проектом, нацеленным на выдвижение различного рода претензий к Российской Федерации и фальсификации истории того времени", - заключили в МИД.

Госсекретарь США Майк Помпео, главы МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, Латвии Эдгарс Ринкевич и Литвы Линас Линкевичус в совместном заявлении осудили "попытки России переписать историю" и подтвердили прочные союзнические отношения.

"Мы непоколебимо стоим против всех попыток России переписать историю с целью оправдать оккупацию стран Балтии и аннексию Советским союзом в 1940 году. Декларация Уэллеса свидетельствует, что уже в 1940 году свободный мир видел действия Советского союза такими, какими они были: незаконной силовой аннексией", - говорится в заявлении, приуроченном 80-летию декларации Уэллеса, сообщил МИД Эстонии.

Декларация Уэллеса является дипломатическим документом, подписанном заместителем госсекретаря США Самнером Уэллесом 23 июля 1940 года, после ввода советских войск и провозглашения советских республик в составе СССР. В нем осуждается аннексия Прибалтики Советским союзом. Действие декларации продолжалось до 1991 года, распада Советского союза и восстановления независимости Эстонии, Латвии и Литвы.

Эстония МИД Германия СССР Литва Латвия Майк Помпео Самнер Уэллес Урмас Рейнсалу

Новости

Захвативший заложника в Полтаве выбежал из машины и скрылся в лесу

В Британии заявили о риске превращения страны в "культурную пустыню"

В Британии заявили о риске превращения страны в "культурную пустыню"

СБУ задержала подозреваемого в убийстве главы ДНР Захарченко

СБУ задержала подозреваемого в убийстве главы ДНР Захарченко

Coca-Cola решила сокращать "зомби-бренды" на фоне падения выручки

Coca-Cola решила сокращать "зомби-бренды" на фоне падения выручки

В Полтаве мужчина с гранатой захватил в заложники начальника угрозыска

В Полтаве мужчина с гранатой захватил в заложники начальника угрозыска

Китай запустил свою первую межпланетную станцию к Марсу

Что случилось этой ночью: четверг, 23 июля

Трамп предложил Байдену сдать тест на когнитивные способности

США протестировали более 50 млн человек на COVID-19

Госдеп счел почти невозможным прогресс в отношениях РФ и США

Госдеп счел почти невозможным прогресс в отношениях РФ и США
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');