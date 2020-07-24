Поиск
Срочно
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

Минюст Украины запустил подарочные сертификаты на платные камеры в СИЗО

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Минюст Украины ввел подарочные сертификаты на услуги платных камер в СИЗО. Об этом глава ведомства Денис Малюська написал в шутливом посте в фейсбуке, отметив клиенториентированность пенитенциарной службы. Услуга, отметил он, предлагается вполне всерьез.

"Подарите знакомому подарочный сертификат, и, если его возьмут под стражу, он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания", - говорится в посте.

Оплатить сертификат можно онлайн. При этом выбирается конкретный изолятор и срок действия услуги. Услугу предлагают изоляторы Киева, Харькова, Львова, Днепра, Чернигова, Винницы и многих других городов.

Срок действия подарочного сертификата - полгода.

"Если в течение указанного срока одаряемый не взят под стражу и не попадет в СИЗО, средства зачисляются в качестве благотворительной помощи соответствующему следственному изолятору", - предупредил министр.

Он отметил, что содержание в платной камере снижает риски заражения коронавирусом.

Украина Минюст Денис Малюська Киев Чернигов Харьков Винница

Новости по теме

Новости

Британский премьер назвал противников прививок сумасшедшими

Британский премьер назвал противников прививок сумасшедшими

В Святой Софии начался первый с 1934 года намаз

В Святой Софии начался первый с 1934 года намаз

Китай закрывает генконсульство США в провинции Сычуань

Китай закрывает генконсульство США в провинции Сычуань

Что случилось этой ночью: пятница, 24 июля

Число инфицированных COVID-19 в США с начала пандемии превысило 4 млн

Помпео не исключил, что Россия может поддержать США в противостоянии Китаю

Трамп отменил съезд партии, где объявят кандидата в президенты

Трамп отменил съезд партии, где объявят кандидата в президенты

Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против России

Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против России

В Турции назначили имамов для мечети Айя-София

В Турции назначили имамов для мечети Айя-София

Китай пригрозил заблокировать британские заморские паспорта гонконгцев

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');