Минюст Украины запустил подарочные сертификаты на платные камеры в СИЗО

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Минюст Украины ввел подарочные сертификаты на услуги платных камер в СИЗО. Об этом глава ведомства Денис Малюська написал в шутливом посте в фейсбуке, отметив клиенториентированность пенитенциарной службы. Услуга, отметил он, предлагается вполне всерьез.

"Подарите знакомому подарочный сертификат, и, если его возьмут под стражу, он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания", - говорится в посте.

Оплатить сертификат можно онлайн. При этом выбирается конкретный изолятор и срок действия услуги. Услугу предлагают изоляторы Киева, Харькова, Львова, Днепра, Чернигова, Винницы и многих других городов.

Срок действия подарочного сертификата - полгода.

"Если в течение указанного срока одаряемый не взят под стражу и не попадет в СИЗО, средства зачисляются в качестве благотворительной помощи соответствующему следственному изолятору", - предупредил министр.

Он отметил, что содержание в платной камере снижает риски заражения коронавирусом.