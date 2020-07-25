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Один человек погиб в результате стрельбы на базе ВВС США во Флориде

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще один получил ранения в результате стрельбы на базе ВВС США Херлберт-Филд во Флориде, сообщает WKRG со ссылкой на Военно-воздушные силы США.

Согласно пресс-релизу, база некоторое время была заблокирована, сейчас доступ восстановлен. Пострадавший госпитализирован.

Командующая первым авиакрылом спецопераций ВВС США полковник Джоселин Шермерхорн сообщила в фейсбуке, на базе произошли внутренние вооруженные беспорядки.

Также она выразила соболезнования всем "пострадавшим от этой бессмысленной трагедии" и поблагодарила "защитников, медиков и шерифов округа Окалуса".

США Флорида ВВС США

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