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В киргизской тюрьме скончался правозащитник Аскаров

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Правозащитник Азимжан Аскаров, осужденный на пожизненный срок, скончался в киргизской тюрьме, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Валерьян Вахитов.

По словам юриста, накануне Аскарова увезли на медицинское обследование. Он скончался ночью в больнице исправительной колонии № 47. Причина смерти еще не известна.

"Он давно и тяжело болел. У него были все признаки внебольничной пневмонии. Когда последний раз я с ним виделся, он кашлял, задыхался", - сказал Вахитов.

13 мая Коллегия Верховного суда Киргизии оставила в силе пожизненный приговор правозащитнику Азимжану Аскарову. В сентябре 2010 года он был приговорен к пожизненному лишению свободы по обвинениям в разжигании межнациональной розни и соучастии в убийстве милиционеров во время межэтнических столкновений на юге страны.

События 2010 года

10-15 июня 2010 года в городе Оше и соседнем Джалал-Абаде на юге Киргизии произошли столкновения между киргизами и узбеками, в ходе которых, по официальным данным, погибли более 400 человек, около 2 тыс. человек получили ранения.

Один из активистов узбекской диаспоры Джалал-Абада, правозащитник Азимжан Аскаров был осужден на пожизненное лишение свободы в том же году за разжигание межэтнической вражды, организацию массовых беспорядков и соучастие в убийстве сотрудника правоохранительных органов.

Международные и местные правозащитные организации заявляли о сфабрикованных в отношении него уголовных делах, о пытках, которым подвергался правозащитник, и признали его "узником совести".

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