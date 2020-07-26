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Кандидат в президенты Белоруссии собрала сторонников на пикет в Гомеле

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в воскресенье вечером провела в Гомеле один из своих самых масштабных пикетов - по различным оценкам, в нем приняли участие 8-10 тыс. человек. Трансляция митинга велась в интернете.

Площадка для митинга в Гомеле оказалась мала для всех желающих принять участие в мероприятии, люди собирались на близлежащих улицах.

На пикете Тихановская подтвердила свое намерение провести в случае избрания перевыборы главы государства. "Я не останусь президентом, это не мое. Да, люди поверили мне, но не как политику, они поверили в то, что я буду выполнять свои обещания. И я выполню свое обещание (провести открытые перевыборы - ИФ)", - заявила кандидат.

Кроме того, Тихановская сообщила, что намерена вместе с объединенным штабом посетить все областные города. "Мы будем во всех областных городах Беларуси, нас люди ждут везде. Следующий тур начнется со среды и продлится до воскресенья. Мы планируем по три пикета в день", - сказала она.

Также с обращениями традиционно выступили представитель штаба экс-банкира и экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико - Мария Колесникова и представитель штаба - Вероника Цепкало. Выступления Тихановской, Цепкало и Колесниковой прерывались многочисленными аплодисментами и одобрительными возгласами.

Тихановская вместе с объединенным штабом и своими соратницами Вероникой Цепкало и Марией Колесниковой в воскресенье также провела пикеты в Жлобине и Речице, где также собрали по несколько тысяч человек.

Гомель - родной город супруга Тихановской, Сергея Тихановского, который 29 мая был задержан в Гродно на пикете по сбору подписей и находится до настоящего времени в СИЗО.

ЦИК допустил к выборам пять кандидатов. В кампании принимают участие действующий глава государства Александр Лукашенко, 37-летняя Светлана Тихановская - жена блогера Сергея Тихановского, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической "Грамады" Сергей Черечень.

Предвыборные пикеты проводит только Тихановская и Дмитриев.

Выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа.

Белоруссия Светлана Тихановская

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