США ввели санкции против сына и двоюродного брата Башара Асада

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Минфин США в среду добавил в санкционный список по Сирии сына и двоюродного брата сирийского президента Башара Асада.

Так, в опубликованном дополнении к санкциям фигурируют, в частности, сын президента Хафез Асад и двоюродный брат Зухаир Тауфик Асад. В него также внесли 1-ую танковую дивизию Сирийской Арабской Армии, которой командует как раз Зухаир Тауфик Асад.

Кроме того, санкции введены против бизнесмена Вассима Анвара Аль-Каттана, который владеет несколькими компаниями, занимающимися строительством элитной недвижимости. У этих компаний заключено несколько государственных контрактов на возведение торговых центров и отелей в Дамаске.

Санкции вводятся против Аль-Каттана и связанных с ним компаний "за незаконное обогащение сирийского режима благодаря строительству элитной недвижимости".

"Башар Асад и его деловые партнеры – соучастники по разрушению сирийской экономики. Они тратят десятки миллионов долларов каждый месяц, чтобы вести войну против сирийского народа вместо того, чтобы обеспечивать его основные потребности", - говорится в заявлении Минфина США.

В нем подчеркивается, что в список внесены люди, которые препятствуют, причастны к нарушению и предотвращению прекращения огня в сирийском конфликте, а также взрослые члены семьи уже находящихся под санкциями лиц.

Санкции предполагают запрет для граждан США совершать любые сделки с теми, кто находится под санкциями. Собственность лиц, попавших под санкции в США, блокируется и передается под контроль государства. Также ограничительные меры грозят тем иностранцам, которые совершают сделки с теми, кто фигурирует в санкционном списке.