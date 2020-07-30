В Казахстане задержали погромщиков, требовавших самосуда над педофилом

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В городе Сатпаев Карагандинской области задержаны 15 человек, устроивших погром у здания полиции, куда они пришли, чтобы свершить самосуд над подозреваемым в изнасиловании пятилетней девочки, сообщает в четверг МВД Казахстана.

Там напомнили, что в ночь на 24 июля группа разъяренных молодых людей, вооруженная камнями и палками, попыталась ворваться в здание полиции, чтобы расправиться над задержанным по делу об изнасиловании ребенка. Полицейские предотвратили это без применения огнестрельного оружия, но погромщики успели нанести значительный ущерб: сломали ворота, деревянную беседку во дворе, памятник погибшим сотрудникам полиции, разбили фонари по периметру здания и выбили оконные стекла, повредили камеры наружного видеонаблюдения и служебный транспорт. Размер ущерба сейчас оценивается.

В полиции отметили, что сейчас установлены и задержаны организаторы и наиболее активные участники нападения, в изоляторы временного содержания отправлены 15 человек. Досудебные расследования начаты по трем статьям Уголовного кодекса: "хулиганство", "умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Как сообщалось, в ночь на 24 июня жители Сатпаева пытались устроить самосуд над задержанным по подозрению в похищении и изнасиловании малолетней девочки. Десятки людей пришли к дому подозреваемого. Позднее в соцсетях появилось видео с места беспорядков.