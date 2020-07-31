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РФ продолжит торговать с Ираном, невзирая на расширение санкций США

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Россия продолжит сотрудничать с Ираном без оглядки на американские санкции, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Если нам выгодно торговать и сотрудничать с этой страной, мы должны это делать, невзирая на американцев", - сказал Джабаров "Интерфаксу" в пятницу.

Он считает, что "нам не надо оглядываться на американцев: они сегодня против Ирана вводят санкции, завтра против нас, абсолютно не оглядываясь на то, как мы себя ведем". По мнению Джабарова "у нас должны быть свои интересы".

"Более того, я считаю, что американцев больше никогда не надо поддерживать в Совбезе ООН по введению санкций, потому что это оборачивается рано или поздно вседозволенностью", - сказал сенатор.

Он обратил внимание, что "в целом эти санкции легко обходятся тем же Ираном, но усиливается напряженность и в отношениях, и вообще в мире".

В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также заявил, что Россия продолжит сотрудничество с Тегераном, невзирая на расширение Вашингтоном санкций.

"Что касается России, то, уверен, что "санкционная дубина" США точно не будет нам указывать, с кем вести партнерские отношения, а с кем прекращать", - сказал Слуцкий в пятницу журналистам. По его словам, "Тегеран активно провоцируют на резкие действия".

"Европейским партнерам по иранской ядерной сделке необходимо более решительно противостоять подобной тактике, как это происходит в ситуации вокруг СП-2 (Северный поток-2 - ИФ). США не имеют право навязывать экстерриториальный характер своих рестрикций государствам, ведущим сотрудничество с Ираном. Да и всем остальным", - указал парламентарий.

Ранее сообщалось, что госдепартамент США расширяет санкции в отношении Ирана, вводя ограничения на ввоз в страну 22 видов металлов и материалов, которые могут использоваться для ядерной, ракетной и военной программ Исламской Республики.

"Те, кто сознательно передают такие материалы Ирану, теперь подпадают под санкции в соответствии со статьей 1245 закона "Об иранской свободе и противодействии распространению", - говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео, опубликованном на сайте госдепа.

Иран США Совфед Владимир Джабаров Госдума Леонид Слуцкий Майк Помпео

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