Неизвестные ограбили инкассаторскую машину в Берлине

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Неизвестные в пятницу совершили ограбление в берлинском районе Нойкельн, сообщает городская полиция в твиттере, по информации СМИ, ограблена инкассаторская машина.

"На площади Херманнплатц совершено ограбление. В настоящее время на месте находится много полицейских", - сказано в сообщении.

Телеканал Welt сообщает, что 8 человек пострадали от применения слезоточивого газа, но пока неизвестно, кто его применил - полиция или преступники.

Отмечается, что прилежащие улицы в настоящее время перекрыты, линии метро U7 и U8 проезжают станцию Херманнплатц без остановок. ЧП произошло возле большого торгового центра Karstadt.