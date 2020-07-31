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Неизвестные ограбили инкассаторскую машину в Берлине

Неизвестные ограбили инкассаторскую машину в Берлине
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Неизвестные в пятницу совершили ограбление в берлинском районе Нойкельн, сообщает городская полиция в твиттере, по информации СМИ, ограблена инкассаторская машина.

"На площади Херманнплатц совершено ограбление. В настоящее время на месте находится много полицейских", - сказано в сообщении.

Телеканал Welt сообщает, что 8 человек пострадали от применения слезоточивого газа, но пока неизвестно, кто его применил - полиция или преступники.

Отмечается, что прилежащие улицы в настоящее время перекрыты, линии метро U7 и U8 проезжают станцию Херманнплатц без остановок. ЧП произошло возле большого торгового центра Karstadt.

Берлин Херманнплатц Германия

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