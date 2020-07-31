Оба спутника "Экспресс" отделились от разгонного блока "Бриз-М"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Отделение обоих телекоммуникационных спутников "Экспресс" от разгонного блока "Бриз-М" состоялось в пятницу вечером, на Земле получают телеметрические данные, сообщил "Роскосмос".

"Есть штатное отделение второго космического аппарата! "Экспресс-103" взят на управление. Солнечные батареи раскрыты", - сообщила госкорпорация в твиттере.

В настоящее время оба российских телекоммуникационных спутника приняты на управление заказчиком запуска.

Ранее в госкорпорации сообщали об отделении космического аппарата "Экспресс-80".

Довыведение спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103" осуществляется при помощи двигательной установки на базе двух электрореактивных двигателей СПД-100В. Довыведение совмещено с приведением космических аппаратов в рабочую точку, что позволяет сократить срок их ввода в штатную эксплуатацию. Срок довыведения спутника "Экспресс-80" составляет не более 152 суток, а "Экспресс-103" – не более 160 суток.

В ночь на пятницу ракета "Протон-М" после старта с Байконура вывела на суборбитальную траекторию разгонный блок "Бриз-М" с двумя спутниками связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103". Старт был перенесён на сутки по решению госкомиссии из-за необходимости дополнительных проверок узлов и агрегатов, сообщал "Роскосмос".

В течение 18 часов после старта "Бриз-М" выводил оба аппарата на целевую орбиту. За это время он произвёл пять включений маршевого двигателя.

"Экспресс-80" и "Экспресс-103" – российские телекоммуникационные космические аппараты среднего класса, изготовленные в компании "Информационные спутниковые системы" имени академика Решетнёва" (входит в "Роскосмос") на базе спутниковой платформы "Экспресс-1000Н". Они предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, а также передачи данных на территории РФ и в странах СНГ в C-, Ku- и L-диапазонах.

Подготовка к старту ракеты проходит на фоне непростой ситуации с коронавирусом в Байконуре.

В пятницу местная администрация сообщила, что отряд специалистов Федерального медико-биологического агентства РФ прибыл в Байконур для помощи в борьбе с коронавирусом. 20 июля замглавы ФМБА Вячеслав Рогожников сообщил, что агентство отправило в Байконур четыре борта с врачами, медикаментами, диагностическими средствами и со средствами индивидуальной защиты. По прогнозу Рогожникова, пик заболеваемости на Байконуре будет достигнут в первой половине августа.