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В Португалии скоростной поезд столкнулся с автомобилем

В Португалии скоростной поезд столкнулся с автомобилем
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Как минимум два человека погибли в аварии на железной дороге в Португалии, почти 40 получили травмы, сообщает в пятницу телерадиокомпания RTP.

Высокоскоростной поезд Alfa Pendular, который соединяет между собой крупнейшие города страны, столкнулся с автомобилем. Машина проводила техническое обслуживание железнодорожных путей. Авария произошла неподалеку от города Коимбра.

По данным RTP, семь человек получили тяжелые травмы. Еще у 30 человек травмы легкого характера. Всего в поезде находилось 280 пассажиров.

Португалия

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