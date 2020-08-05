Литва получила от США ракеты Javelin стоимостью свыше $31 млн

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Литве из США переданы дополнительные ракеты противотанковой системы Javelin стоимостью свыше $31 млн, сообщили в среду в литовских Вооруженных силах.

Эти ракеты являются американской помощью этой прибалтийской стране. По информации литовского Минобороны, Вильнюс в ближайшее десятилетие планирует приобрести у США ракеты на $104 млн. Данными системами будут дополнительно оснащены подразделения Сухопутных войск Литвы, что усилит оборонную мощь страны.

"США является стратегическим партнером и основным обеспечивающим безопасность Балтийского региона союзником. Американская противотанковая система Javelin вносит весомый вклад в долгосрочное усиление боеготовности ВС Литвы и усиление оборонной мощи", - заявил вице-министр Эймутис Мисюнас, слова которого приводятся в пресс-релизе министерства.

Американский посол в Литве Роберт Гилкрист добавил, что дополнительные ракеты противотанковой системы Javelin "бесспорно усилят взаимодействие Литвы с вооруженными силами США". Также посол приветствовал усилия Литвы по модернизации и усовершенствованию своих вооруженных сил.