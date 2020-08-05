На Украине задержали белоруса, разыскиваемого Интерполом

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники Нацполиции Украины задержали гражданина Белоруссии, который по запросу белорусских правоохранительных органов находился в международном розыске по базам данных Интерпола за развращение несовершеннолетних.

Работники Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно с полицейскими задержали в Одесской области Александра Затовку, 1987 года рождения, сообщает в среду пресс-служба Нацполиции Украины.

Соответствующий запрос на его задержание поступил в адрес Департамента международного полицейского сотрудничества по линии Интерпола на Украине Украине.

Как сообщает украинская полиция, правоохранительные органы Белоруссии подозревают задержанного в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 167 (Насильственные действия сексуального характера), ч.1 ст.169 (развратные действия) и ч.3 ст. 343-1 (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением несовершеннолетнего) УК Белоруссии.

"Лицо задержано в соответствии со ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об экстрадиции подозреваемого в Республику Беларусь для привлечения к уголовной ответственности за совершенные правонарушения", - отметили в Нацполиции.