В Бейруте после взрывов задержали нескольких работников порта

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Власти Ливана поместили под домашний арест нескольких сотрудников администрации бейрутского порта на время расследования, которое связано с хранением в порту аммиачной селитры. Из-за нее накануне произошла серия разрушительных взрывов, сообщило в среду агентство Associated Press.

По данным агентства, решение принято на заседании ливанского правительства на фоне предположений, что трагический инцидент произошел из-за халатности работников порта.

По данным межарабского телеканала "аль-Джазира", глава МВД Ливана Мухаммед Фехми сообщил в среду, что расследование причины взрывов будет открытым и займет пять дней. Он также отклонил призывы провести международное расследование.

Ранее в среду правительство Ливана ввело режим чрезвычайного положения на территории Бейрута сроком на две недели.

Серия мощных взрывов произошла накануне в портовой зоне Бейрута. По последним данным, погибли более 100 человек, около четырех тысяч пострадали. Взрывной удар ощутили даже на Кипре.

Взрывной волной повреждены здания на половине городской территории, большое количество зданий разрушено, выбиты стекла и двери. Без крова остались 300 тысяч горожан, а ущерб от взрыва оценивается минимум в $3 млрд.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

По данным посольства США в Ливане, в результате взрыва в атмосферу, вероятно, попали токсичные вещества.