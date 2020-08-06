Адвокат Трампа назвал Black Lives Matter террористической организацией

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Личный адвокат президента США Руди Джулиани заявил в четверг, что считает движение Black Lives Matter (BLM) террористической группировкой.

"Это убийцы, и это люди, ... которые прежде всего ненавидят белых людей. И они хотят избавиться от (традиционного понимания семьи - ИФ), где есть мать и отец", - заявил Джулиани в эфире телеканала Fox and Friends.

Британское издание The Independent в свою очередь отметило, что движение Black Lives Matter никогда не было причастно каким-либо терактам.

Издание напомнило, что в июле 2016 года произошли два отдельных инцидента, в ходе которых двое военных афроамериканских ветеранов якобы выкрикнули фразу "Black Lives Matter" ("Жизни афроамериканцев имеют значение") во время стрельбы по полицейским и гражданским лицам в Далласе (штат Техас) и Бристоле (штата Теннесси).

Следователи установили, что эти люди действовали в одиночку и движение Black Lives Matter не имеет к этим инцидентам никакого отношения.

С конца мая этого года во многих городах США происходят акции протеста, беспорядки и акты вандализма, начавшиеся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе. На демонстрации выходят сторонники Black Lives Matter, которые требуют расового равенства.