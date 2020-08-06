Uber купила британского разработчика ПО для таксистов Autocab

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, объявила о покупке британской Autocab, которая является разработчиком платформы iGo.

"Каждый месяц тысячи людей открывают приложение Uber, пытаясь заказать такси в местах, где компания не работает. С помощью платформы Autocab iGo Uber сможет связать этих пассажиров с местными операторами", - говорится в пресс-релизе Uber.

Платформа iGo изначально была создана Autocab, чтобы позволить местным операторам такси конкурировать с такими приложениями, как Uber, пишет CNBC.

Сервис Uber работает в 40 британских городах. Покупка Autocab позволит американской компании расширить свое присутствие до 170 регионов страны, отмечает телеканал.

Uber не раскрыла финансовых деталей сделки.

В прошлом году Транспортное управление Лондона (Transport for London, TfL) отказалось выдать Uber новую лицензию. Компания обжаловала это решение и может продолжать работу в Лондоне, пока не будет вынесено окончательное решение суда.

Акции Uber, которая в четверг должна опубликовать отчетность, дорожают на 2,5%.