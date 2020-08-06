В США сменится спецпредставитель по Ирану

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майкл Помпео в четверг подтвердил информацию об уходе спецпредставителя по Ирану Брайана Хука с этого поста.

"Брайан Хук принял решение уйти с поста спецпредставителя США по Ирану. Спецпредставитель Хук более двух лет был моим специальным уполномоченным по Ирану и добился исторических результатов в противодействии иранскому режиму", - говорится в заявлении, распространенном госдепом от имени Помпео.

"Он предложил ряд новых стратегий, которые продвинули интересы США в сфере национальной безопасности", - отметил госсекретарь США.

По его словам, должность спецпредставителя по Ирану по завершении переходного периода займет Эллиотт Абрамс – спецпредставитель США по Венесуэле, который будет совмещать эти две должности.

Ранее Хук в интервью газете The New York Times сообщил, что позже в четверг планирует объявить об уходе с поста спецпредставителя США по Ирану.

По его словам, за годы его работы "почти по всем показателям (иранский) режим и его приспешники стали слабее, чем три с половиной года назад". "Есть сделка или нет, мы добились больших успехов", - отметил спецпредставитель.

В то время как Хук находился на посту спецпредставителя США по Ирану, Вашингтон проводил "кампанию максимального санкционного давления на Иран с целью сокращения доходов Тегерана от нефти и других видов экономической деятельности.

Хук занял должность спецпредставителя США по Ирану в 2017 году.