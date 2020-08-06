Лукашенко предположил, что мог бы стать психологом

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не представляет себя вне президентства, но не исключил, что мог бы заниматься психологией.

"Я вот представляю, хорошо, я не президент, а что делать? Я не представляю", - сказал Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, отвечая на вопрос, не устал ли он быть президентом.

"Я не знаю другого образа жизни. Это очень тяжело, это белка в колесе. Но хотелось бы бросить, если бы я знал что-то другое. Но это уже мой образ жизни", - добавил он.

Вместе с тем он отметил, что, возможно, мог бы "лечить людей". "Хирургов у нас хватает. Психологически, спасать людей от психоза, от паники, чтобы люди жили спокойней. Вот здесь бы я еще чего-то попробовал", - сказал глава белорусского государства.

Лукашенко находится на посту президента Белоруссии 26 лет. Президентские выборы в стране намечены на 9 августа.