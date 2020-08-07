Diageo обвинила LVMH в невыплате дивидендов на 181 млн евро

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире производитель алкоголя, британская Diageo инициировала арбитражное разбирательство с французским производителем товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA в связи с невыплатой дивидендов в размере 181 млн евро в 2019 году.

Diageo принадлежит 34% в совместном предприятии с LVMH по производству алкогольных напитков Moet Hennessy.

В отчете за финансовый год, который завершился 30 июня, Diageo отметила что невыплата дивидендов является нарушением партнерского соглашения с французской компаний.

Как говорит информированный источник Financial Times, Moet Hennessy изначально намеревалась выплатить дивиденды за 2019 год, однако изменила решение из-за влияния пандемии на бизнес компании. Это решение было одобрено LVMH, который является мажоритарным акционером Moet Hennessy.

LVMH в июне объявил о сокращении итоговых дивидендов по итогам 2019 года до 2,6 евро с 4 евро на акцию годом ранее. В прошлом году компания получила рекордную выручку в 53,7 млрд евро.