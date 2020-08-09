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С утра воскресенья 170 человек получили отказ во въезде в Белоруссию

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявляет о серьезном усилении контроля на госгранице республики.

"Утром, полчаса назад (было - ИФ) донесение погранкомитета - 170 человекам отказали во въезде в Беларусь", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.

Президент Белоруссии также заявил об усилении контроля на границе с Россией. Увеличено наблюдение на белорусско-российском участке, пояснил он.

9 августа в стране проходит основной день голосования на выборах президента. За пять дней досрочного голосования (4-8 августа) на участки пришли 41,7% избирателей, сообщила ранее Центральная избирательная комиссия республики.

По данным на 10:00 воскресенья, явка избирателей достигла 45,33%.

Белоруссия Александр Лукашенко

Новости

Явка на выборах президента Белоруссии на 10:00 составила 45,33%

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